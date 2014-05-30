В Петербурге стали известны даты школьных каникул

Регионы могут варьировать федеральное предписание.

Министерство просвещения России объявило даты школьных каникул на новый учебный 2022-2023 год. Однако регионы могут варьировать федеральное предписание. Пресс-секретарь городского комитета образования Лариса Кузьмина рассказала "Невским Новостям", когда в Петербурге у школьников будут каникулы.

Осенние каникулы – 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней);

Зимние каникулы – 28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней);

весенние каникулы – 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней).

Дополнительные каникулы для первоклассников состоятся с 13 по 19 февраля 2023 года.

Фото: Piter.tv