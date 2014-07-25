Петербург получит 12 школьных автобусов российского производства

Количество пассажирских мест варьируется от семи до пятидесяти девяти.

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга заключил договоры с предприятиями автомобильной промышленности — НАЗ, КАВЗ и Павловским автобусным заводом, предусматривающие передачу в муниципальную собственность региона двенадцати российских школьных автобусов, сообщается в официальном релизе комитета.

Автобусы окрашены в заметный ярко-желтый оттенок и оснащены специальными обозначениями "Дети" на передней, задней частях кузова и боковых панелях транспортного средства.

Количество пассажирских мест варьируется от семи до пятидесяти девяти, причем перевозка осуществляется исключительно в пределах установленного количества посадочных мест.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Комитет имущественных отношений Петербурга