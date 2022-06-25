В Ленобласти спасатели распилили электросамокат, чтобы освободить ногу 14-летней школьнице

По предварительной информации, девочка упала с электросамоката, в результате чего подножка транспортного средства вонзилась ей в голень.

В Ленинградской области произошёл несчастный случай: 14-летняя школьница получила серьёзную травму ноги в посёлке Заклинье Лужского района. По предварительной информации, девочка упала с электросамоката, в результате чего подножка транспортного средства вонзилась ей в голень.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели из 135-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас". Поскольку извлечь ногу из механизма без специальных инструментов было невозможно, сотрудники экстренной службы распилили конструкцию самоката, чтобы освободить пострадавшую. После оказания первой помощи на месте школьница была передана бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.

В связи с инцидентом напоминаем, что в Ленинградской области действуют правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), установленные ПДД РФ:

Дети до 7 лет могут пользоваться СИМ только в сопровождении взрослых.

В возрасте от 7 до 14 лет разрешено движение исключительно по тротуарам и велодорожкам.

С 14 лет допускается передвижение по краю проезжей части при соблюдении установленных ограничений.

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Фото: Telegram / Правопорядок и безопасность ло