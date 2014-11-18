На проспекте Королёва ввели в эксплуатацию школу на 975 мест

Четырехэтажное здание школы рассчитано на 39 классов по 25 человек в каждом.

В ЖК "Граффити" на проспекте Королёва завершилось строительство школы на 975 мест. Застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, рассказал портал "Строительный Петербург".

Четырехэтажное здание школы рассчитано на 39 классов по 25 человек в каждом. Учащиеся начальной школы будут обучаться в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, выделенных в отдельный блок.

В образовательном учреждении есть два бассейна и два спортивных зала. Все кабинеты оснащены современным мультимедийным оборудованием. В школе оборудовали мастерские трудового обучения (мастерские по обработке металла, по обработке дерева, по обработке тканей и технологии, кабинет домоводства) и инструментальные.

На территории школы есть футбольное поле, беговые дорожки, площадка для малого тенниса, площадки для игры в мини-волейбол и мини-баскетбол, площадки для прыжков в высоту и в длину, горизонтальная слаломная трасса для скейтбординга.

Данная школа должна была появиться к концу 2019 года. Изначально задержка была связана с изменением в законодательстве о долевом строительстве, затем застройщику пришлось корректировать исходно-разрешительную и проектную документацию.

Фото: портал "Строительный Петербург"