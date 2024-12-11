В Пушкине на территории Гуммолосары появится современная школа с бассейнами и мастерскими

Для младших классов предусмотрены спальные комнаты.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга согласован проект новой общеобразовательной школы, рассчитанной на 1300 учеников. Она будет расположена на Державинской улице и станет одним из крупнейших образовательных учреждений в районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание школы оснастят двумя бассейнами, спортивными залами, мастерскими, кабинетами домоводства и кулинарии, а также читальными залами с медиатекой. Для младших классов предусмотрены спальные комнаты.

Территория школы будет благоустроена – появятся спортивные площадки для футбола, баскетбола, волейбола и гимнастики. Запланировано озеленение.

Архитектурный облик здания выполнен в светлых тонах с графичными оконными элементами. Центральный вход оформят колоннами.

Строительство школы ведется в рамках городской программы "Развитие образования в Санкт-Петербурге" и Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре