В Парголово построят школу с двумя бассейнами, классом кулинарии, научными лабораториями

На строительство потребуется несколько лет.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство новой школы в поселке Парголово. Она появится в границах улиц Заречная, Шишкина, Федора Абрамова и Толубеевским проездом. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа будет рассчитана на 1750 ребят и 60 классов. Для учащихся начальной школы сделают отдельный функциональный блок с собственным входом. Здание будет адаптировано для маломобильных граждан. Застройщик "Главстрой Санкт-Петербург" сделает специальную разметку, лифты, пандусы.

Помимо учебных классов в школе будет много помещений для всестороннего развития личности: читальный зал, научные лаборатории, класс кулинарии и домоводства, фото- и киностудия, изостудия с выставочным залом, залы для занятий хореографией, аэробикой. Кроме того, будет два бассейна. Один будет побольше — 25 * 11 метров — для учеников основной и средней школы. Второй поменьше — 10 * 6 метров — для школьников младших классов.

На прилегающей территории будут площадки для занятий спортом, в частности, футбольное поле, поле для волейбола и баскетбола, беговые дорожки. Строительство планируют завершить к концу ноября 2024 года.

Фото: Главстрой Санкт-Петербург