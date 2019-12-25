В Московском районе откроется единое здание для начальной школы и детского сада

Начальная школа и садик будут рассчитаны в общей сложности на 285 детей.

В Московском районе готовится к открытию начальная школа с детским садом. Объекты были построены на территории ЖК "Статус" застройщиком Setl Group.

Соцобъекты расположены на Кузнецовской улице, 58/2. Они станут филиалами общеобразовательной школы № 536. Сейчас школа на 100 мест и садик на 185 мест готовятся получать лицензию на образовательную деятельность. Планируется, что в июне школа уже сможет принять ребят в летний лагерь.

Объекты были введены в эксплуатацию летом 2021 года. Отмечается необычная раскраска фасадов зданий.

Их композиция строится на чередовании глухих и остекленных плоскостей и разных по размерам оконных проемов. Основные архитектурные объемы выделены белой штукатуркой с использованием ярких графитовых, оранжевых и бирюзовых акцентов. говорится в сообщении Setl Group.

Для дошкольников и школьников будут отдельные входы. Учебные блоки объединяет общая группа помещений, в которую входят столовая, актовый зал, бассейн, медпункт и зал для занятий физкультурой. Во дворе построены 10 игровых площадок и 3 спортивные зоны, которые рассчитаны для зарядки и командных игр.

Фото: Setl Group