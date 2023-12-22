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Завершается строительство школы в ЖК "Цветной город"
Сегодня, 16:30
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Завершается строительство школы в ЖК "Цветной город"

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Школа сможет принять 825 школьников – 33 класса.

Завершается строительство школы на 825 мест в ЖК "Цветной город". Объект проинспектировал начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга Владимир Болдырев, сообщил портал "Строительный Петербург".

Строительство школы в ЖК "Цветной город" на Чарушинской улице находится на финальной стадии. На объекте завершаются пусконаладочные работы, идет установка внутренних инженерных сетей.

Школа сможет принять 825 школьников – 33 класса. Здесь помимо учебных кабинетов будут оборудованы два бассейна, спортивные и актовой залы, библиотека. На территории школы размещены футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, полоса препятствий, зона отдыха. Для маломобильных групп населения будет обеспечен беспрепятственный доступ в помещения учебного учреждения.

Фото: Госстройнадзор СПб

Теги: госстройнадзор, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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