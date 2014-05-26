В Приморском районе Петербурга строят новую школу на 550 мест

Строительство школы, расположенной рядом с жилым комплексом "Полис на Комендантском", находится на завершающем этапе.

Директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алферов провёл выездное совещание на строительной площадке новой школы на 550 мест в Приморском районе. Участие в мероприятии приняли представители администрации района и застройщика — ООО "СЗ "М. СИТИ"" (группа компаний "Полис"). Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Строительство школы, расположенной рядом с жилым комплексом "Полис на Комендантском", находится на завершающем этапе. Сейчас ведутся отделочные работы, обустройство стадиона и монтаж внутренних коммуникаций.

Открытие школы позволит решить вопрос нехватки учебных мест в районе и улучшит качество жизни местных жителей.

Фото: СПб ГБУ "Управление строительными проектами"