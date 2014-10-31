В Парголово открылась школа для 1125 учеников

Школа оснащена 118 современными классами, где установлены интерактивные панели и компьютеры.

В Санкт-Петербурге 2 сентября состоялось открытие новой школы №161. Образовательное учреждение, расположенное на улице Архитектора Белова, вмещает до 1125 учеников и занимает внушительную площадь в 27 тысяч квадратных метров, рассказал портал "Строительный Петербург".

Школа оснащена 118 современными классами, где установлены интерактивные панели и компьютеры. Специализированные кабинеты предназначены для углубленного изучения естественных наук, гуманитарных дисциплин, искусств и технологий. Для комфортного обучения и отдыха учащихся оборудованы просторная столовая на 564 места, а также спортивные залы с новейшим оборудованием для физкультуры. В школе есть два бассейна, обеспечивающих полноценное обучение плаванию, и большой актовый зал, где будут проводиться культурные мероприятия и концерты. Библиотека и медиатека содержат широкий выбор книг и электронных ресурсов, способствуя развитию читательской культуры среди школьников.

На прилегающей территории школы размещены спортивные площадки: футбольное поле, зоны для гимнастики и подвижных игр, беговые дорожки, теннисный корт, площадки для волейбола и баскетбола, а также зона для метания ядра. Эти объекты создают отличные условия для занятий спортом и активного отдыха на свежем воздухе, способствуя физическому развитию учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"