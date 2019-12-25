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Школа на Петровском проспекте готова более чем на 70%
Сегодня, 15:20
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Школа на Петровском проспекте готова более чем на 70%

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Контракт на строительство был заключен в августе 2021 года.

На Петровском проспекте продолжается строительство школы на 1100 мест. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург". 

Здание строится за счет средств регионального бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Школу возводит подрядчик ООО "Лентехстрой". 

Общая площадь объекта составит 21 тыс.кв. метров. Здание будет четырехэтажным. Его разделят на две основные функциональные зоны: учебные корпуса со вспомогательными помещениями и спортивно-оздоровительный корпус с актовым залом. Также в школу будет два бассейна разных размеров и три спортзала. 

На данные момент здание готово более чем на 70%. Сейчас рабочие ведут фасадные, кровельные работы, прокладывают систему водоснабжения и отопления, проводят внутренние отделочные работы, остекление, устройство систем вентиляции и дымоудаления.

Фото: комитет по строительству

Теги: строительство, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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