Школа на Петровском проспекте готова более чем на 70%

Контракт на строительство был заключен в августе 2021 года.

На Петровском проспекте продолжается строительство школы на 1100 мест. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".

Здание строится за счет средств регионального бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Школу возводит подрядчик ООО "Лентехстрой".

Общая площадь объекта составит 21 тыс.кв. метров. Здание будет четырехэтажным. Его разделят на две основные функциональные зоны: учебные корпуса со вспомогательными помещениями и спортивно-оздоровительный корпус с актовым залом. Также в школу будет два бассейна разных размеров и три спортзала.

На данные момент здание готово более чем на 70%. Сейчас рабочие ведут фасадные, кровельные работы, прокладывают систему водоснабжения и отопления, проводят внутренние отделочные работы, остекление, устройство систем вентиляции и дымоудаления.

Фото: комитет по строительству