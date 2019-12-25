В школе на Петровской улице будут два бассейна

Школу возводит ООО "Лентехстрой".

На Петровском проспекте, 33, продолжается строительство школы на 1100 мест. На данный момент объект готов на 65%, сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание возводит ООО "Лентехстрой". Проект предусматривает создание нескольких корпусов разной этажности. В них будут располагаться учебные корпуса со вспомогательными помещениями и спортивно-оздоровительный корпус с актовым залом. В школе будет 2 бассейна и 3 спортзала.

Подрядчик должен восстановить фасады отдельных построек бывших цехов здания Конторы Пивоваренного завода "Бавария" и сохранить облик и габариты строений. Там могут расположить спортивные залы и столовую.

На данный момент на строительной площадке работают 187 человек и 4 единицы техники. Компания не отстает от графика.

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Фото: портал "Строительный Петербург"