Петербург получил новую школу: "Строительный Петербург" показал объект с высоты

На Новосаратовской улице, 14, открылось новое общеобразовательное учреждение на 550 учеников. Школу построили по Адресной инвестиционной программе, а портал "Строительный Петербург" показал её современный облик с высоты птичьего полёта.

Здание включает два блока — для начальной и основной школы. Здесь есть бассейн для младших классов, спортивные залы, мастерские, библиотека, специализированные кабинеты и лаборатории. Всего предусмотрено 22 класса, рассчитанные на группы по 25 человек.

Школа оборудована лифтами и полностью приспособлена для детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории обустроены спортивные площадки и зоны для игр.

Комплекс построен подрядной организацией "Террикон" по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции. Введение объекта стало важным событием для жителей района, где активно развивается жилая застройка и растёт потребность в новых местах для школьников.

Видео: портал "Строительный Петербург"