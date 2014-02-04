На намыве Васильевского острова открыли школу на 375 мест

В Василеостровском районе Петербурга построили первую за 35 лет школу с нуля. Учреждение открылось на намывных территориях в составе ЖК "Морская набережная". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".
Школа рассчитана на 375 мест. В ней есть: бассейн, столовая с обеденным залом на 188 посадочных мест, медицинский блок, актовый и спортивный залы, современные учебные классы, кружковые, лаборантские и библиотека.
Возле школы есть площадки для волейбола и баскетбола, сектор для прыжков в длину, беговая дорожка, а также зоны для игр и отдыха.
Учреждение приспособлено для маломобильных граждан и подключено к системе безопасности.
Учитывая потребность жителей в объектах образования, открытие школы состоялось на целый год раньше запланированного срока.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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