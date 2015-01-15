Строительство новой школы на Добровольцев завершится в 2025 году

Проект школы уже получил положительное заключение государственной экспертизы, однако внесение корректировок в планировку потребовало повторного согласования.

На улице Добровольцев, 8 продолжается строительство новой школы на 550 мест. Старое здание, построенное в 1970 году, было снесено из-за износа и небезопасности, на его месте возводится современное учебное заведение.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", новое здание школы будет четырехэтажным, П-образной формы, и рассчитано на 22 класса. В проекте предусмотрены учебные кабинеты, два бассейна, спортивные и актовые залы, библиотека, мастерские для трудового обучения, а также отдельный блок для начальной школы. На прилегающей территории оборудуют спортивную площадку для игр в футбол, волейбол и теннис.

Проект школы уже получил положительное заключение государственной экспертизы, однако внесение корректировок в планировку потребовало повторного согласования. Завершение всех работ и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на ноябрь 2025 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"