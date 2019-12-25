На Кубинской улице построят современную школу на 1150 мест

Новая школа будет оснащена просторными классами, библиотекой, спортивным залом и бассейном.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал обновленный проект школы на 1150 мест, которая появится на Кубинской улице. Разработкой занимается ООО "Сотэкс-Проект", а заказчиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Новый элемент". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новая школа будет оснащена просторными классами, библиотекой, спортивным залом и бассейном. На прилегающей территории организуют зоны для игр, отдыха и занятий спортом. Входы в здание будут разделены для младших и старших школьников, что обеспечит комфортное передвижение учеников внутри школы.

Архитектурное решение выполнено в современном стиле с элементами минимализма, в оформлении фасадов будут использованы натуральные оттенки и природные материалы, что позволит гармонично вписать здание в окружающую среду.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре