На Невской губе построят школу на 1650 мест

Здание будет состоять из трех блоков: два основных – учебные (5 этажей). К ним примыкает 4-этажный блок со спортивным помещением и актовым залом.

Школу на 1650 мест возведут в Василеостровском районе. Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство школы на Невской губе, участок 13 (западнее Васильевского острова, квартал 11).

Как рассказал портал "Строительный Петербург", здание общей площадью более 28 тысяч м2 будет состоять из трех блоков: два основных – учебные (5 этажей). К ним примыкает 4-этажный блок со спортивным помещением и актовым залом.

В школе будут предусмотрены современные и творческие пространства, включая два бассейна, два спортивных зала, залы гимнастики и хореографии, а также мастерские.

На прилегающей территории будут площадки для игр и отдыха, футбольное поле, малые архитектурные формы, деревья и кустарники.

В 2025 году Петербург перейдет к плановому строительству социальных объектов.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга