Шестилетняя девочка выпала со второго этажа дома на Белградской улице

У ребёнка диагностировали перелом позвоночника и тазовых костей, а также вгибы селезенки и почек.

Утром вторника, 10 января, в экстренные службы поступило сообщение о падении шестилетней девочки из окна квартиры, расположенной на втором этаже в доме по Белградской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнок был доставлен в больницу с катотравмой, компрессионным переломом грудного отдела позвоночника, переломом костей таза, ушибом селезенки и ушибом почек в состоянии средней тяжести. Девочку поместили в реанимацию. Известно, что она воспитывается в полной благополучной семье граждан Узбекистана, которая ранее состояла на миграционном учёте.

Пострадавшая проживает в съёмной 2-комнатной квартире с 41-летней матерью, 45-летним отцом и 19-летней сестрой. Семья не состоит на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Фрунзенскому району.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV