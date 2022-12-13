  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шестилетняя девочка выпала со второго этажа дома на Белградской улице
Сегодня, 8:31
48
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Шестилетняя девочка выпала со второго этажа дома на Белградской улице

0 0

У ребёнка диагностировали перелом позвоночника и тазовых костей, а также вгибы селезенки и почек.

Утром вторника, 10 января, в экстренные службы поступило сообщение о падении шестилетней девочки из окна квартиры, расположенной на втором этаже в доме по Белградской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнок был доставлен в больницу с катотравмой, компрессионным переломом грудного отдела позвоночника, переломом костей таза, ушибом селезенки и ушибом почек в состоянии средней тяжести. Девочку поместили в реанимацию. Известно, что она воспитывается в полной благополучной семье граждан Узбекистана, которая ранее состояла на миграционном учёте. 

Пострадавшая проживает в съёмной 2-комнатной квартире с 41-летней матерью, 45-летним отцом и 19-летней сестрой. Семья не состоит на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Фрунзенскому району.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: падение девочки из окна, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии