Петербуржцам рассказали о новой схеме мошенничества с корпоративными подарками

Жертва получает SMS-сообщение якобы от курьерской службы, в котором содержится просьба подтвердить заказ, связавшись с курьером.

В преддверии Нового года россияне столкнулись с новой схемой мошенничества, связанной с доставкой корпоративных подарков. Жертва получает SMS-сообщение якобы от курьерской службы, в котором содержится просьба подтвердить заказ, связавшись с курьером. Далее злоумышленники требуют оплатить некий обязательный взнос или налог, присылая ссылку на поддельный сайт. Telegram-канал "Ленинградский Cyber-страж" предупреждает пользователей о возможных угрозах и рекомендует соблюдать осторожность.

Если получено подозрительное сообщение, ни в коем случае не передавайте личные данные банковских карт и секретные коды из SMS на незнакомых ресурсах. Прежде чем действовать, обязательно уточните у руководства вашей компании, существует ли реальная практика отправки корпоративных подарков.

В случае попадания в ловушку мошенников немедленно обратитесь в ваш банк и заблокируйте банковскую карту для предотвращения дальнейших финансовых потерь.

Ранее в МВД РФ назвали фразы, по которым можно распознать звонок мошенника.

Фото: Pxhere