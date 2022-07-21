В Таврическом саду на открытом воздухе прошел турнир по "живым шахматам"

В Международный день шахмат в Петербурге прошли турниры по этому виду спорту. Piter.tv понаблюдал, как проходили соревнования в Таврическом саду.

Помимо классических шахмат 20 июля соревнования прошли и по "живым шахматам", когда роль пешек, коней и королей исполняла молодежь.

У нас проходит шахматный марафон в наших детских городских лагерях, в наших подведомственных молодежно-подростковых учреждениях, в ветеранском доме. Сегодня здесь, в Таврическом саду, запланировано несколько мероприятий. Конечно же, флагман – ростовые живые фигуры. Очень много вопросов прозвучало о том, что все ожидали увидеть ростовые фигуры шахмат и были удивлены увидеть молодые счастливые лица. Елена Федорова, глава администрация Центрального района Санкт-Петербурга.

В турнирах принимали участие не только взрослые, но и дети. Не только мастера своего дела, но и новички. По подсчетам администрации Центрального района, в турнире приняли участие 200 игроков, а на живые фигуры пришли посмотреть 300 человек.

Это действительно очень хороший развивающий вид спорта. Он похож на избирательные стратегии. Правда, избирательная комиссия только считает голоса, а участник выборов реализуют эти стратегии. Это очень похоже на шахматы, поэтому я здесь. Искренне всех поздравляю с этим замечательным праздником. Играйте в шахматы! Максим Мейксин, председатель Горизбиркома Петербурга.

В Таврическом саду Мейксин сразился с депутатом Александром Ржаненковым. Глава Горизбиркома одержал победу.

Друзья, действительно, шахматы это прекрасное, что может быть для вас испытанием и логики, и таланта человека, его дальнейших жизненных позиций. Вы живете в прекрасном городе, который всегда был столице многих видов спорта и в том числе шахмат. Сергей Новожилов, народный артист России, обладатель I разряда по шахматам в 1970-ом году.

Вечером турнир переместился на площадку двора Большого Гостиного двора.

Материал подготовила Виктория Попова для Piter.tv