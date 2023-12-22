На Шафировском проспекте горел склад

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В Красногвардейском районе сегодня, 18 марта, произошел пожар. На Шафировском проспекте, 17, горел склад. Об этом сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:52. К этому часу пламя охватило 15 "квадратов".

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили здание за 30 минут. Пожарные уехали в 08:21.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в квартирном пожаре на проспекте Королева пострадала женщина.

Фото: Piter.tv

