В квартирном пожаре на проспекте Королева пострадала женщина

В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 "квадрата".

В Приморском районе 17 марта произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в доме 26к1 по проспекту Королева поступила на пульт спасателей в 10:25. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 4 "квадрата". К 10:51 огонь потушили.

В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

С возгоранием боролись 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)