В пожаре в деревне Ликовское пострадала 82-летняя пенсионерка

Пострадавшая получила термические и химические ожоги.

Накануне в 15:50 из центральной районной больницы поступила телефонограмма, в которой говорилось, что в 11 часов утра в больницу поступила 82-летняя пенсионерка. Она сообщила, что обгорела в результате пожара в доме №19 в деревне Ликовское.

Пострадавшая получила термические и химические ожоги головы и шеи 2-й степени, ожоги кисти и запястья, поверхностные ожоги тазобедренного сустава и нижней конечности 2-й степени справа.

В каком состоянии находится пенсионерка, неизвестно.

Фото: Piter.tv