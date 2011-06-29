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В пожаре в деревне Ликовское пострадала 82-летняя пенсионерка
Сегодня, 11:19
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В пожаре в деревне Ликовское пострадала 82-летняя пенсионерка

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Пострадавшая получила термические и химические ожоги.

Накануне в 15:50 из центральной районной больницы поступила телефонограмма, в которой говорилось, что в 11 часов утра в больницу поступила 82-летняя пенсионерка. Она сообщила, что обгорела в результате пожара в доме №19 в деревне Ликовское.

Пострадавшая получила термические и химические ожоги головы и шеи 2-й степени, ожоги кисти и запястья, поверхностные ожоги тазобедренного сустава и нижней конечности 2-й степени справа.

В каком состоянии находится пенсионерка, неизвестно.

Фото: Piter.tv

Теги: деревня ликовское, ленобласть, пострадала в пожаре
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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