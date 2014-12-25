В пожаре на Руставели пострадала женщина

В комнате загорелась обстановка на площади 2 "квадратов".

В четверг, 7 октября, около 16:35 на пульт регионального управления МЧС поступил сигнал о пожаре в Калининском районе, в доме №20 по улице Руставели.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в комнате четырехкомнатной квартиры загорелась обстановка на площади двух "квадратов". Огонь ликвидировали меньше, чем за час. На пожаре пострадала женщина, госпитализирована в лечебное учреждение.

На сигнал прибыли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv