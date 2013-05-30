В Петербурге будут судить мужчину, жестоко избившего посетителя магазина

Подозреваемый не менее семи раз ударил кулаками и ногами по голове и телу потерпевшего.

В Петербурге перед судом предстанет 38-летний мужчина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему к смерти потерпевшего. Об этом сообщила городская прокуратура.

Конфликт произошел вечером 22 мая на крыльце продуктового магазина в доме №24 на Октябрьской набережной. По версии следствия, подозреваемый жестоко избил посетителя магазина. Он не менее семи раз ударил его кулаками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело рассмотрит Невский районный суд.

Ранее мы писали, что в Петербурге перед судом предстанет таксист-мигрант, зарезавший другого водителя.

Фото: Piter.TV