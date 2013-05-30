В Петербурге будут судить мужчину, жестоко избившего посетителя магазина

В Петербурге перед судом предстанет 38-летний мужчина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему к смерти потерпевшего. Об этом сообщила городская прокуратура.
Конфликт произошел вечером 22 мая на крыльце продуктового магазина в доме №24 на Октябрьской набережной. По версии следствия, подозреваемый жестоко избил посетителя магазина. Он не менее семи раз ударил его кулаками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Уголовное дело рассмотрит Невский районный суд.
Ранее мы писали, что в Петербурге перед судом предстанет таксист-мигрант, зарезавший другого водителя.
Фото: Piter.TV
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