Женщина пострадала в пожаре на улице Маршала Говорова

Из опасной зоны эвакуировали 12 человек.

В 17:34 в петербургское МЧС поступило сообщение о возгорание, которое было обнаружено в доме №10 по улице Маршала Говорова, – следует из сообщения Оперативной пресс-службы министерства.

Огонь разгорелся в трехкомнатной квартире и охватил 20 кв м. На его тушение было выделено 18 человек личного состава на 4 машинах.

К 18:30 пожар удалось ликвидировать. Из опасной зоны были эвакуированы 12 человек. В результате возгорания пострадала женщина. Она была госпитализирована в медучреждение.

Ранее мы писал о пожаре в доме на Петергофском шоссе, в котором пострадал один человек.

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