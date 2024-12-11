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Из горящего дома на Петергофском шоссе эвакуировали семерых, есть пострадавший
Сегодня, 16:19
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Из горящего дома на Петергофском шоссе эвакуировали семерых, есть пострадавший

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Мужчину госпитализировали в городскую больницу.

В Красносельском районе днем 16 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 15:26. В "однушке" площадью 20 "квадратов", которая находится в доме 13к1 по Петергофскому шоссе, полыхала обстановка на 5 "квадратах". К 15:49 огонь потушили. 

Из опасной зоны эвакуировали семь человек, есть пострадавший. Мужчину госпитализировали в городскую больницу. 

К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее на Piter.TV: на улице Труда в Колпино полыхало здание Социального фонда. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: петергофское шоссе, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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