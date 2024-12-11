Из горящего дома на Петергофском шоссе эвакуировали семерых, есть пострадавший

Мужчину госпитализировали в городскую больницу.

В Красносельском районе днем 16 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 15:26. В "однушке" площадью 20 "квадратов", которая находится в доме 13к1 по Петергофскому шоссе, полыхала обстановка на 5 "квадратах". К 15:49 огонь потушили.

Из опасной зоны эвакуировали семь человек, есть пострадавший. Мужчину госпитализировали в городскую больницу.

К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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