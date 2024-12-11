На улице Труда в Колпино полыхало здание Социального фонда

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В Колпинском районе ночью 16 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Труда, 14, поступила на пульт спасателей в 03:04. Полыхало здание Клиентской службы СФР по району размером 6х8 метров. С огнем справились к 04:02.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

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Фото: Piter.TV