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На улице Труда в Колпино полыхало здание Социального фонда
Сегодня, 8:41
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На улице Труда в Колпино полыхало здание Социального фонда

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По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В Колпинском районе ночью 16 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Труда, 14, поступила на пульт спасателей в 03:04. Полыхало здание Клиентской службы СФР по району размером 6х8 метров. С огнем справились к 04:02. 

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: на Красной улице загорелся дощатый дом. 

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, пожар, социальный фонд, улица труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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