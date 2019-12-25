  1. Главная
Сегодня, 13:21
В Киришах сгорел легковой автомобиль

Огонь уничтожил все сгораемые части транспортного средства.

В Киришах в Ленобласти 16 декабря сгорел легковой автомобиль. Как сообщили в МЧС России, машина полыхала на проспекте Победы. 

Для тушения пожара к месту вызова были направлены силы 58-й пожарно-спасательной части. Огонь уничтожил все сгораемые части транспортного средства. К счастью, никто не пострадал. Работы проводили два отделения огнеборцев с автоцистернами. Причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Грузинской улице в Петербурге в производственном здании размером 15х50 метров полыхала крыша. Ликвидировали пожар 19 спасателей и четыре единицы техники. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

