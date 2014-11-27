  1. Главная
На Грузинской улице в производственном здании полыхала крыша
Сегодня, 8:37
К счастью, пострадавших нет, ликвидировали пожар 19 спасателей и четыре единицы техники.

Во Фрунзенском районе утром 16 декабря произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, возгорание возникло на Грузинской улице, 3, в 05:16. 

В производственном здании размером 15х50 метров полыхала кровля на площади 20 "квадратов". Потушили огонь за час, к 06:16. К счастью, пострадавших нет, ликвидировали пожар 19 спасателей и четыре единицы техники. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в "двушке" на 8-й Красноармейской улице пострадали трое. Их госпитализировали в больницу. Тушили огонь 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. 

Фото: Piter.TV 

