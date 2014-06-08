Массовая миграция лосей началась в Петербурге и Ленобласти

Риск встречи с животными возрастает в тёмное время суток — поздними вечерами, ночами и ранними утренними часами, когда обзор ограничен.

С приходом осени, с последней декады августа до конца октября, Ленинградская область и город Петербург становятся свидетелями массовой миграции лосей. Период брачного сезона вынуждает животных совершать длительные переходы в поисках пары и новых территорий обитания, нередко приводя их в пригородные районы и заставляя пересекать автомобильные дороги, повышая вероятность столкновений с транспортом и человеческими сообществами.

Специалисты городского комитета по природопользованию поясняют, что размножение стимулирует передвижение как взрослых особей обоих полов, так и молодых лосей, стремящихся утвердиться на собственных участках, что делает миграционные потоки особенно интенсивными.

Риск встречи с животными возрастает в тёмное время суток — поздними вечерами, ночами и ранними утренними часами, когда обзор ограничен. Автомобилистам важно помнить, что столкновение с крупным животным весом до полтонны способно серьёзно повредить автомобиль и нанести травмы водителям и пассажирам.

Для предотвращения неприятных ситуаций комитет рекомендует соблюдать осторожность вблизи специальных знаков предупреждения, снизить скорость и внимательно следить за дорогой. Если лось появился неожиданно, лучше плавно затормозить и остановиться, избегая резких маневров, которые могут спровоцировать потерю контроля над автомобилем. Водителю категорически запрещается пересекать двойную сплошную линию разметки для объезда животного.

В случае столкновения необходимо включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать представителей Госавтоинспекции. Сообщить о ситуации с животным, нуждающимся в помощи, можно круглосуточно по телефону горячей линии комитета 417–59–36 или позвонив в службу спасения по единому номеру 112.

Ранее мы сообщили о том, что в Александровском парке изъяли змей с травмированной чешуей.

Фото: Pxhere