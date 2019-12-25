Разрешается охота на птиц.

В Ленобласти с 24 апреля открывается сезон весенней охоты. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по животному миру региона.

С завтрашнего дня разрешено охотиться на самцов тетеревов, глухарей, гусей, селезней уток, вальдшнепа. При этом запрещено ловить самок копытных животных и медведицу с детёнышами. Под запретом находятся добыча кабана загоном, применение тепловизоров и приборов ночного видения для охоты на лисиц, барсуков, енотовидную собаку, бобров.

Данные правила действуют в Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозерском и Тихвинском муниципальных районах.

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