Каток в "Севкабель Порт" и каток на ВДНХ соединит телемост

Также сейчас на катке идет мастер-класс от Софьи Самодуровой — члена сборной России и чемпионки Европы.

В пятницу с 12:30 до 21:00 каток "Севкабель Порт" и "Главный каток страны" на ВДНХ соединит телемост, где в прямом эфире каждый может признаться в любви городу. Об этом сообщили в соцсетях "Севкабель Порта".

Также сейчас на катке идет мастер-класс от Софьи Самодуровой — члена сборной России и чемпионки Европы. Прийти на мастер-класс можно бесплатно, нужно только купить билет на кассе и взять при необходимости в прокат коньки.

Софья научит всех желающих элементам фигурного катания и проведёт флешмоб, который также станет элементом соревнования между двумя городами.

Фото: ВК/ Севкабель Порт / Sevkabel Port