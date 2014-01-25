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Небо над Петербургом украсило северное сияние
Сегодня, 8:46
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Небо над Петербургом украсило северное сияние

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Явление запечатлели над Петропавловской крепостью.

Вечером 10 ноября и ночью 11 ноября в Петербурге и Ленобласти наблюдали северное сияние. Об этом местные жители сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

В частности, сияние заметили во Всеволожском, в Петродворцовом, Курортном районах и даже над Петропавловской крепостью. 

Несмотря на туман и засветки, засияло сегодня и самое сердце Петербурга. <…> После полуночи пробежала пара лент, показались лучи, а перед разводкой Дворцового сияние исчезло. Такой вот у нас астрономический Петербург. 

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: петропавловская крепость, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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