Небо над Петербургом украсило северное сияние

Явление запечатлели над Петропавловской крепостью.

Вечером 10 ноября и ночью 11 ноября в Петербурге и Ленобласти наблюдали северное сияние. Об этом местные жители сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

В частности, сияние заметили во Всеволожском, в Петродворцовом, Курортном районах и даже над Петропавловской крепостью.

Несмотря на туман и засветки, засияло сегодня и самое сердце Петербурга. <…> После полуночи пробежала пара лент, показались лучи, а перед разводкой Дворцового сияние исчезло. Такой вот у нас астрономический Петербург. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное