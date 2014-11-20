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Охотники за авророй поделились волшебной ночью в Ленобласти

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В ночь на воскресенье была удивительная атмосфера..

Ночь с большой буквы — именно так охарактеризовали северное сияние охотники за авророй с 9 на 10 ноября. Яркое сияние началось спустя всего пару часов после захода солнца, а продолжается до самого утра, отметили в Telegram-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

На опубликованном видео заметно, что туман приобретал формы лучей, иногда лент, сияло звёздное небо. То затихая, то разгораясь вновь аврору можно было "поймать" взглядом и с помощью фотоаппаратов до самого утра. 

Ранее Piter.TV сообщал, что сияние заметили и в ночь на 8 ноября.

Видео: Telegram-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Теги: охотники за авророй, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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