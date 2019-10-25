Под Петербургом сняли первое северное сияние в этом сезоне

Ночью 14 сентября северное сияние было снято на Финском заливе и Ладоге.

Под Петербургом уже настал сезон небесных огней. Уже прошедшей ночью фотографы наблюдали северное сияние под Петербургом. В самом городе это явление увидеть невозможно из-за фонарей и многих других источников света.

Ночью 14 сентября северное сияние было снято на Финском заливе и Ладоге, в районе поселка Пятиречье. Снимки и видео опубликованы в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Полярные сияния возникают после выброса частиц на Солнце. Их сезоном считается период с осеннего по весеннее равноденствие, то есть с сентября по март.

Фото и видео: Telegram/ "Астро Фото Болото" (@binary_animal)