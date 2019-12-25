Эксперты прокомментировали заявление Германии и США по "Северному потоку-2"

Эксперты считают, что санкции в отношении СП-2 уже вряд ли введут.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали совместное заявление Германии и США о судьбе "Северного потока-2".

Они отметили, что несмотря на предупреждения в сторону России, Германия все же ограничилась назначением спецпосланника для лоббирования продления договора о транзите еще на 10 лет.

Эксперты считают ожидаемым, что России придется в 2024 году торговаться с Евросоюзом и США о судьбе украинского транзита. При этом стартовые позиции РФ тогда будут лучше, чем в прошлом году, так как у страны будут рабочие альтернативы в лице работающих "Балканского потока" и СП-2. Авторы Telegram-канала считают, что санкции уже вряд ли введут.

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock