Росприроднадзор установил, что полигон "Северная Самарка" продолжали использовать для захоронения отходов

Ведомство выступает за то, что полигон исчерпал свои мощности.

Управление Росприроднадзора по Северо-Западу завершило проверку деятельности ЗАО "Промотходы", которое использует полигон Северная Самарка во Всеволожском районе. Несмотря на то, что полигон больше не задействован в потоках твердых коммунальных отходов, компания продолжала принимать ТКО в январе 2022 года.

Кроме того, на месте закапывали отходы, которые содержат полезные фракции, а также запрещенные к захоронению. Например, шины или оргтехнику.

Экспертная лаборатория ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" установила, что полигон исчерпал свои мощности. В отношении нарушителей составят административные протоколы. Росприроднадзор настаивает на том, что территорию надо рекультивировать.

Видео: Управление Росприроднадзора по СЗФО