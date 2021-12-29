Росприроднадзор начал проверку полигона "Северная Самарка"

На него пожаловались местные жители.

Инспекторы Росприроднадзора по СЗФО начали проверку полигона "Северная Самарка" во Всеволожском районе Ленобласти. На полигон начали жаловаться местные жители. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Эксперты отобрали пробы отходов на теле полигона и замерили воздух в санитарной зоне. Действиям полигона будет дана правовая оценка, так как с января текущего года он отсутствует в схеме потоков отходов.

На данный момент в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти находится иск Росприроднадзора к ЗАО "Промотходы" о запрете размещения отходов на этом полигоне. Ведомство хочет доказать, что мощности объекта уже исчерпаны.

Участок на Маршала Казакова использовали как снегоприемный пункт. Росприроднадзор по Северо-Западу напомнил о том, что нельзя размещать снег в водоохранной зоне Финского залива.

Фото: Росприроднадзор