Участок на Маршала Казакова использовали как снегоприемный пункт. Вмешался Росприроднадзор

Сейчас участок не находится в аренде, а значит - за него отвечает город.

Росприроднадзор по Северо-Западу напомнил о том, что нельзя размещать снег в водоохранной зоне Финского залива. По сообщению местных жителей, на площадку на улице Маршала Казакова решили использовать как снегоприемный пункт.

Вереницы самосвалов потянулись к стоянке, которую соорудил "Тандем" на месте парка на Красненькой. написали в группе "За берег. Общественное движение | #ЗАберег" в "ВКонтакте".

Предостережение Управление вынесло СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Договор аренды с ООО "Тандем" был расторгнут в октябре 2021 года. Компания строила парковку. Работы проходили с нарушениями, поэтому юрлицо привлекли к административной ответственности, а договор расторгнут. Так как участок не находится в аренде, то вся ответственность на "Имуществе".



Учреждение должно принять меры, чтобы снег не складировался в водоохранной зоне. Информация о нецелевом использовании земли направили в Управление Росреестра.

Фото: Управление Росприроднадзора по Северо-Западу