Участок на Маршала Казакова использовали как снегоприемный пункт. Вмешался Росприроднадзор

Росприроднадзор по Северо-Западу напомнил о том, что нельзя размещать снег в водоохранной зоне Финского залива. По сообщению местных жителей, на площадку на улице Маршала Казакова решили использовать как снегоприемный пункт.
Вереницы самосвалов потянулись к стоянке, которую соорудил "Тандем" на месте парка на Красненькой.
написали в группе "За берег. Общественное движение | #ЗАберег" в "ВКонтакте".
Предостережение Управление вынесло СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Договор аренды с ООО "Тандем" был расторгнут в октябре 2021 года. Компания строила парковку. Работы проходили с нарушениями, поэтому юрлицо привлекли к административной ответственности, а договор расторгнут. Так как участок не находится в аренде, то вся ответственность на "Имуществе".
Учреждение должно принять меры, чтобы снег не складировался в водоохранной зоне. Информация о нецелевом использовании земли направили в Управление Росреестра.
Фото: Управление Росприроднадзора по Северо-Западу
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