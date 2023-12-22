На петербургский рынок выходит московская сеть фитнес-клубов

Первый клуб DDX Fitness откроется в ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте.

На рынок Петербурга выходит сеть фитнес-клубов DDX Fitness из Москвы. Об этом пишет "РБК Петербург" 12 марта.

Первый клуб DDX Fitness откроется в ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте. Площадь филиала составит более 2 тыс. "квадратов", и расположится он на пятом этаже.

Открытие клуба планируется на III квартал 2024 года, поскольку после подписания договора об аренде понадобится время на ремонт помещений.

DDX Fitness насчитывает 76 клубов по Москве и Московской области. Кроме того, сеть представлена в Казани, Ярославле, Воронеже, Нижневартовске, Туле, Ростове, Самаре и Сургуте.

По их стандартам – один клуб на 100 тысяч человек, поэтому потенциал по развитию в Петербурге большой. Также они будут активно развиваться в Ленобласти. В первую очередь им интересны крупные спальные массивы. Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)