В Петербурге намерены создать сеть промышленных коворкингов

Помещение на Нефтяной дороге, 3 общей площадью 10,7 квадратных метров будет разделено на 10 отдельных рабочих зон с отдельными входами и техническими удобствами.

Компания ООО "Бриз" намерена перепроектировать здание бывшей мебельной фабрики во Фрунзенском районе Петербурга под промышленный коворкинг стоимостью 200 миллионов рублей. Как сообщает "Деловой Петербург", в дальнейшем организация рассматривает расширение проекта на другие площадки.

Помещение на Нефтяной дороге, 3 общей площадью 10,7 квадратных метров будет разделено на 10 отдельных рабочих зон с отдельными входами и техническими удобствами. По словам директора отдела продаж промышленной недвижимости ООО "Бриз" Артёма Чеснокова, каждый участок будет оборудован собственными зонами для работы, парковочными местами и влажными зонами. Чесноков уточнил, что коворкинг предоставляет различные варианты использования пространства, включая аренду и покупку участков для инвестиций с периодом окупаемости 7-8 лет.

Директор департамента индустриального и складского имущества NF Group в Петербурге Илья Князев подчеркнул, что такие объекты пользуются спросом среди арендаторов лёгкой промышленности. Средний размер арендной платы в объектах Light Industrial, по данным Bright Rich | CORFAC International, составляет 1100 рублей за квадратный метр в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что строительство трассы от Крыма до Петербурга близится к финалу.

Фото: ООО "Бриз"