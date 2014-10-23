Строительство трассы от Крыма до Петербурга близится к финалу

Ввице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что открытие запланировано на конец 2024 года.

Завершение строительства дороги, которая свяжет трассы "Таврида" и "Дон", близится к финалу. Она пройдет от станицы Динская до Тамани и обеспечит сообщение между Симферополем и Петербургом. Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Леонид Ивлев.

Он добавил, что новая дорога будет представлять собой современное четырехполосное шоссе без светофоров, а вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что открытие запланировано на конец 2024 года.

По словам Ивлева, можно будет доехать от Симферополя по "Тавриде", а затем по трассам "Дон" и "Нева" до Петербурга без остановок на светофорах. Эта дорога создается для граждан России и жителей Крыма.

Фото: Пресс-служба ВАД