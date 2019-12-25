Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет

Жители Сестрорецка получили доступ к скоростному мобильному интернету до 200 Мбит/с и цифровой технологии VoLTE. Связисты построили телекоммуникационное оборудование в центре санаторно-курортной зоны города.

Сестрорецкий курорт насчитывает более 100 лет оздоровительной деятельности. Еще до революции восстановить силы на минеральных источниках, подышать морским воздухом и прогуляться в сосновом бору приезжали как петербуржцы, так и жители со всей российской империи. Здесь бывали писатель Максим Горький, балетмейстер Михаил Фокин, неоднократно выступали Леонид Собинов и Анна Вяльцева.

Сегодня здравница также принимает жителей со всей страны. По обезличенным данным аналитиков МегаФона, собранных с базовых станций города, в Сестрорецк этим летом приехали путешественники из 80 регионов страны. За лето туристы прокачали в мобильной сети более 75 Тб, что равносильно 15 миллионам фотографий, выложенных в социальные сети.

Для удовлетворения "цифрового спроса" технические специалисты МегаФона установили в городе новое телеком‑оборудование, поддерживающее средне- и высокочастотные диапазоны LTE и низкочастотный 2G. Использование таких комбинаций стандартов и частот позволяет увеличить ёмкость сети, гибко оптимизировать распределение абонентов между станциями, обеспечить проникновение сигнала в строения с большим числом помещений без потери качества соединения.

Наличие стабильного мобильного интернета позволяет отдыхать комфортнее — можно почитать книгу, увидеться с родными или посмотреть сериал на досуге. За год интернет‑трафик в курортных оздоровительных комплексах под Санкт-Петербургом увеличился на 15%. Локации, где расположены здравницы, регулярно попадают в нашу программу по модернизации оборудования. С начала года мы обновили телекоммуникационную инфраструктуру в Зеленогорске, Солнечном, Репино и других популярных поселках. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Клиенты оператора предпочитают планировать свой отдых заранее — в апреле трафик на сайты санаториев и спа-отелей вырастает почти на 25% по сравнению с зимними месяцами года. В начале осени интерес незначительно снижается, чтобы снова вырасти к новогодним праздникам. Анализ обезличенных данных оператора показал, что поездки в Курортный район Санкт-Петербурга чаще выбирает аудитория в возрасте от 36 до 65 лет, мужчин и женщин примерно одинаково.

Фото: unsplash