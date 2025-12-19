  1. Главная
В Сестрорецке построят Дом молодежи с актовым залом и пространствами для общения
Сегодня, 15:49
Внутри разместятся залы для кружков и секций, переговорные комнаты, административные помещения, а также служебные зоны.

В Сестрорецке появится новый Дом молодежи — его архитектурный облик согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Здание планируют возвести на Авиационной улице. Проект разработало архитектурное бюро "Архиоптерикс" по заказу застройщика "УнистройРегион-1".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", будущий Дом молодежи задуман как открытое общественное пространство, где можно будет проводить мероприятия, заниматься творчеством и просто общаться. Внутри разместятся залы для кружков и секций, переговорные комнаты, административные помещения, а также служебные зоны. Одним из ключевых элементов станет актовый зал с гримерными и гардеробом, рассчитанный на проведение концертов, форумов и городских встреч. Просторный холл станет связующим пространством для посетителей.

Внешний облик здания выполнен в современной стилистике с акцентом на прозрачность и визуальную легкость. Архитекторы выделили входные группы и витражи, которые делают здание более открытым и заметным в городской среде. В проекте также предусмотрен консольный вынос, опирающийся на колонны, — этот прием придает фасадам динамику и формирует узнаваемый силуэт.

Для отделки наружных стен используется система навесного фасада с керамогранитом и фасадными панелями. Такое решение не только придаёт зданию аккуратный и современный вид, но и рассчитано на длительную эксплуатацию.

А в  Зеленогорске появится новый гостиничный комплекс, встроенный в лесной ландшафт.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре

