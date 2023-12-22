Петербуржцы, отметившие свой первый день рождения, получили подарки от "Пятёрочки"

Семьи с детьми, родившимися с 15 по 19 февраля 2023 года и отмечающие свой первый день рождения, получили подарочные сертификаты.

В честь своего 25-летия торговая сеть "Пятёрочка" подарила сертификаты на покупку в магазинах петербургским семьям с детьми, которые родились с 15 по 19 февраля 2023 года.

В 2024 году "Пятёрочка" отмечает юбилей. В честь своего 25-летия торговая сеть подарила подарки жителям Петербурга. Семьи с детьми, родившимися с 15 по 19 февраля 2023 года и отмечающие свой первый день рождения, получили подарочные сертификаты на 50 тысяч баллов на покупку продуктов и детских товаров во всех магазинах сети. Общий подарочный фонд составил 3 миллиона рублей.

Самый большой подарок – сертификат на 100 тысяч бонусов – получила Оксана Ковригина. В прошлом году у неё родились двойняшки – Платон и Полина. Девушка поделилась, что планирует потратить сертификат на продукты, детские смеси и товары первой необходимости.

Когда мне позвонили из центра поддержки населения и сообщили о сертификате от торговой сети, я не могла поверить в это. Но была приятно удивлена, что "Пятёрочка" поддерживает семьи и устраивает подобные акции. Оксана, мама двойняшек

Для того, чтобы найти родителей детей, отмечающих свой первый день рождения, и подарить им сертификаты, "Пятёрочка" обратилась в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и в районные администрации.

В наши магазины ежедневно приходит большое количество семей с детьми. Мы стремимся не только радовать их низкими ценами на свежие продукты, но и создавать атмосферу удачи, веры в успех и надежды на лучшее. Алина Калинина, руководитель управления маркетинга Территории Северо-Запад торговой сети "Пятёрочка"

Фото: торговая сеть "Пятёрочка"