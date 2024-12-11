  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы "серебряного возраста" получат сертификаты номиналом в 1,5 тыс. рублей на музеи
Сегодня, 11:32
170
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы "серебряного возраста" получат сертификаты номиналом в 1,5 тыс. рублей на музеи

0 0

Документ поддержали в первом чтении.

Жители Петербурга "серебряного возраста" получат сертификаты номиналом 1,5 тыс. рублей на посещение городских и ряда федеральных музеев. Об этом рассказал депутат парламента Северной столицы Денис Четырбок. 

Сертификаты начнут действовать с 1 марта у всех обладателей карт "Серебряный возраст" – мужчин и женщин старше 60 и 55 лет соответственно. Новую меру закрепят в Социальном кодексе Петербурга. 

Напомню, что до конца февраля участники программы могут за 1 рубль посещать музеи только регионального уровня. 

Денис Четырбок, депутат парламента Петербурга 

Документ поддержали в первом чтении.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж 23 февраля. 

Фото: Piter.TV 

Теги: музеи, серебряный возраст
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии