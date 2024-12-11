Петербуржцы "серебряного возраста" получат сертификаты номиналом в 1,5 тыс. рублей на музеи

Документ поддержали в первом чтении.

Жители Петербурга "серебряного возраста" получат сертификаты номиналом 1,5 тыс. рублей на посещение городских и ряда федеральных музеев. Об этом рассказал депутат парламента Северной столицы Денис Четырбок.

Сертификаты начнут действовать с 1 марта у всех обладателей карт "Серебряный возраст" – мужчин и женщин старше 60 и 55 лет соответственно. Новую меру закрепят в Социальном кодексе Петербурга.

Напомню, что до конца февраля участники программы могут за 1 рубль посещать музеи только регионального уровня. Денис Четырбок, депутат парламента Петербурга

Документ поддержали в первом чтении.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж 23 февраля.

Фото: Piter.TV