Сертификат на первый веганский кофе выдан в Петербурге

Роскачество выдало первый в России сертификат на веганский кофе, который получила компания из Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Сертификат был присвоен ООО "Торгово-Управляющая Компания", владеющей торговой маркой Le Select. Документ распространяется на сублимированный кофе, растворимый кофе и смеси для приготовления напитков.

Данный сертификат подтверждает соответствие продукции ГОСТу, разработанному на основе международного стандарта. Этот норматив устанавливает технические требования к пищевым продуктам и ингредиентам, подходящим для вегетарианцев и веганов, а также регулирует правила маркировки и заявлений на упаковке.

Теперь производитель, прошедший сертификацию в аккредитованном органе "Роскачество – Веган", имеет право наносить на свою продукцию специальный знак, подтверждающий её растительное происхождение.

