Петербургский производитель обуви увеличил мощности в два раза благодаря поддержке города

В 2024 году предприятие получило заем в размере 175,5 млн рублей по ставке до 5% годовых.

В Петербурге местный производитель обуви АО ПТК "Модерам" в два раза увеличил мощности благодаря Фонду развития промышленности города. Об этом рассказали 20 марта в Смольном.

В 2024 году предприятие получило заем в размере 175,5 млн рублей по ставке до 5% годовых. На эти деньги была приобретена автоматическая карусельная машина прямого литья подошв. Так, оборудование обеспечило повышение точности производственных операций и улучшило качество выпускаемой обуви. В результате предприятие укрепило конкурентоспособность: на новом станке производят до 79 тыс. пар обуви.

На примере компании "Модерам" мы видим, как модернизация дает результат. При этом важно, что компания активно внедряет роботизацию, ведь именно такие решения сегодня лежат в основе технологической независимости – задачи, поставленной президентом. Кирилл Поляков, вице-губернатор

Предприятие обратится в фонд еще за несколькими займами.

