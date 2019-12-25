Эксперты прокомментировали заминку в сертификации Nord Stream 2 AG

Эксперты отметили, что России ситуация может быть даже выгодна.

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) приостановило процедуру сертификации оператора газопровода — Nord Stream 2 AG. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Это произошло из-за того, что компания, зарегистрированная в Швейцарии, должна перейти с немецкую юрисдикцию для выполнения законодательства Евросоюза. При этом на сроки рассмотрения заявки о сертификации это повлиять не должно. BNetzA пообещало дать свой ответ до 8 января.

Эксперты отметили, что разговоры о необходимости перерегистрации компании шли еще в августе. В связи с этим требование вряд ли стало сюрпризом для "Газпрома". Кроме того, смена юрисдикции даже выгодна для Nord Stream 2 AG. Это облегчит получение статуса независимого поставщика, благодаря чему загружать газопровод можно будет полностью.

Авторы Telegram-канала подчеркнули, что ничего катастрофического не произошло, однако эта заминка вновь толкает цены на углеводороды вверх, повышая экспортные доходы РФ.

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock